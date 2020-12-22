Гусаков: предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года – середине 2022-го

Об этом журналистам по итогам совещания у Главы государства заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков:



– В Академии наук создана и функционирует рабочая группа по разработке нашей белорусской вакцины. В нее вошли ученые Академии наук и учреждений Министерства здравоохранения – в том числе из университетов и РНПЦ. Разработан план по созданию вакцины. Проводятся активные исследования, изучается зарубежный опыт, есть в этой связи и наши наработки. Мы предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года – середине 2022-го. Дальше пройдут ее испытания – доклинические, клинические. Для того, чтобы она была зарегистрирована как вакцина-прототип. Это исходная стадия создания вакцины. После испытаний она становится вакциной. После этого уже организуется производство и, соответственно, вакцинация.



По словам Владимира Гусакова, в рабочую группу вошло около 15 человек. Председатель президиума НАН отметил, что это молодые, профессиональные, амбициозные люди.



– Перед ними поставлена цель создать вакцину, которая была бы не хуже зарубежных аналогов и учитывала белорусскую специфику, условия и протекание коронавирусной инфекции в нашей стране.



Председатель президиума НАН подчеркнул, что все исследования на данном этапе выполняются на имеющемся оборудовании, однако в последующем его придется докупать:



– В рамках рабочей группы мы создаем специализированную лабораторию, необходимую для проведения второго и третьего этапа разработки, – уточнил Владимир Гусаков. – Сегодня нас активно поддержали, создание белорусской вакцины поднято на государственный уровень. Глава государства анонсировал Указ Президента, где будут расписаны и условия, и ответственность, и материальная база.