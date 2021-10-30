Гусаков о хозяйстве, которое посещает Президент: здесь получают уникальное противоаллергенное молоко

Владимир Гусаков. Фото из архива.

Владимир Гусаков вспоминает: для начала занялись растениеводством.По словам руководителя НАН, скот закупается второй год:Отдельно Владимир Гусаков рассказал о получении молока:Кроме того, Владимир Гусаков отметил, что поблизости построен уникальный для страны завод по переработке семян на 10 тысяч тонн хранения:Руководитель НАН резюмировал: