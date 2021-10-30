Гусаков о хозяйстве, которое посещает Президент: здесь получают уникальное противоаллергенное молоко

Владимир Гусаков. Фото из архива.
- К Академии наук хозяйство "Устье" по поручению Президента перешло в феврале 2015-го года. С этого времени активно занимаемся его восстановлением. При Советском Союзе оно было одним из передовых, затем по каким-то причинам пришло в запустение.
Владимир Гусаков вспоминает: для начала занялись растениеводством.
- Выровняли и укрупнили поля, разработали новую систему севооборота, опробовали новейшие сорта - и в итоге получили хорошую продуктивность. Это дало возможность восстановить и животноводство. Реконструировали все животноводческие помещения, модернизировали их и пришли к необходимости строительства нового комплекса "Устенский", который сегодня и посещает Президент. Пришли к выводу, что нам нужно приобрести североевропейскую породу красного скота. Она уникальная, горная. Распространена в Дании, Голландии и скандинавских странах. По всем параметрам в наибольшей мере подходит и нам.
По словам руководителя НАН, скот закупается второй год:
- Сейчас на этом комплексе 1092 головы нетелей и коров. Родилось 560 телят. Всего же комплекс рассчитан на 1200 голов. До Нового года докупим еще 108.
Отдельно Владимир Гусаков рассказал о получении молока:
- Оно здесь уникальное, противоаллергенное, с повышенным содержанием и белка, и жира, и казеина, и даже сахара. Подходит буквально всем потребителям, даже тем, кто не переносит лактозу. Мы начали и эксперименты по переработке. Из этого молока, в частности, получаются очень вкусные сыры. Работаем мы и над тем, чтобы развернуть селекцию и получить белорусскую породу на базе североевропейской красной породы с подобными характеристиками и распространять ее в нашей стране. То же самое и с технологиями. На молочно-товарном комплексе "Устенский" собраны самые передовые и новейшие достижения в области доения скота. Здесь особая технология содержания скота, его отдыха, ухода за ним.
Кроме того, Владимир Гусаков отметил, что поблизости построен уникальный для страны завод по переработке семян на 10 тысяч тонн хранения:
- В этом году переработано уже 11 тысяч тонн, оказаны услуги по переработке всем желающим. Завод может полностью обеспечивать потребности Могилевской и Витебской областей в семенах.
Руководитель НАН резюмировал:
- Хозяйство становится на ноги и самостоятельно зарабатывает деньги.
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