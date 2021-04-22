Об этом председатель президиума НАНБ заявил журналистам сегодня накануне сессии Общего собрания Национальной академии наук, где планируется рассмотреть результаты деятельности в минувшем году и планы на год нынешний.
– Результаты работы ученых простираются от космоса и Антарктиды до сельского хозяйства, – пояснил академик Владимир Гусаков. – Разработаны программа по созданию электротранспорта на пятилетку, новейшие наноматериалы, в том числе накопители электроэнергии. Мы сформировали 12 программ фундаментальных исследований на предстоящую пятилетку, которые включают и эти направления, и более широкие задачи. Обязательно учитываем требования страны, задачи, поставленные Правительством и Президентом, в том числе в сентябре 2020 года при вручении дипломов ученым – докторам наук. Это касается, в частности, вакцины от коронавирусной инфекции. Мы намерены к концу августа доложить о разработке прототипа своей национальной вакцины. Активно разрабатываем и лечебные препараты для борьбы с коронавирусом, а также онкологические, гипотензивного действия, запланировано создание новых сортов растений и пород животных.
Всего в стране утверждены семь основных приоритетов в области науки и технической деятельности. Что касается финансирования исследований, то примерно две трети расходуемых на это средств наука зарабатывает самостоятельно. Но и оставшуюся треть НАНБ возвращает в бюджет в виде налогов. «Мы все больше приближаемся к самофинансированию», – заверил Владимир Гусаков. В работе сессии принимают участие ведущие ученые страны, а также первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков, помощник Президента Валерий Бельский, руководители ведущих министерств и ведомств.
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Гусаков: мы работаем в контексте задач, поставленных Президентом и на Всебелорусском народном собрании
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