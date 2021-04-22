Гусаков: мы работаем в контексте задач, поставленных Президентом и на Всебелорусском народном собрании

– пояснил академик Владимир ГусаковВсего в стране утверждены семь основных приоритетов в области науки и технической деятельности. Что касается финансирования исследований, то примерно две трети расходуемых на это средств наука зарабатывает самостоятельно. Но и оставшуюся треть НАНБ возвращает в бюджет в виде налогов. «Мы все больше приближаемся к самофинансированию», – заверил Владимир Гусаков. В работе сессии принимают участие ведущие ученые страны, а также первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков, помощник Президента Валерий Бельский, руководители ведущих министерств и ведомств.