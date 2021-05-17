С аэродрома Мачулищи вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД по маршруту Мачулищи – Пекин – Мачулищи для доставки из Китая гуманитарной помощи – китайской вакцины от COVID-19. Такой информацией поделились на сайте Министерства обороны.
Фото: БЕЛТА
В ведомстве сообщили, что военный экипаж не в первый раз доставляет гуманитарные грузы. В феврале прошлого года Беларусь стала первой страной, которая по указанию Президента Александра Лукашенко направила материальную гуманитарную помощь в Китайскую Народную Республику. Поднебесная также оказывала помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что общая протяженность маршрута военного борта составит 13 600 км. За 20 часов полета экипаж пересечет 5 часовых поясов в каждую сторону.
Белорусские летчики с 14 т гуманитарного груза должны быть на родине уже завтра.
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Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь
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