Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь

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БЕЛТА

В ведомстве сообщили, что военный экипаж не в первый раз доставляет гуманитарные грузы. В феврале прошлого года Беларусь стала первой страной, которая по указанию Президента Александра Лукашенко направила материальную гуманитарную помощь в Китайскую Народную Республику. Поднебесная также оказывала помощь Беларуси в борьбе с коронавирусом.Отмечается, что общая протяженность маршрута военного борта составит 13 600 км. За 20 часов полета экипаж пересечет 5 часовых поясов в каждую сторону.Белорусские летчики с 14 т гуманитарного груза должны быть на родине уже завтра.