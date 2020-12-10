Гулый: взаимное признание виз между Беларусью и Россией крайне полезно для развития транзитного туризма

Напомним, соглашение о взаимном признании виз было подписано 19 июня в Минске. Соответствующий закон Палата представителей приняла 28 октября, а Совет Республики – 20 ноября. Документ заработает через 30 дней после его ратификации двумя странами. Беларусь ратифицировала соглашение первой.Как отреагировал турбизнес? Слово Филиппу Гулому:По мнению Гулого, предстоит подкрепить решение принятием соответствующих нормативных правовых актов, позволяющих сохранить значимые объекты и компании, а самой туриндустрии – затянуть пояса и набраться терпения. Ведь сейчас туррынок во всем мире переживает стремительное падение, работавшие ранее производственные цепочки разрушаются.К слову, принятый документ не затрагивает категорию иностранцев, которые прибывают к нам, пользуясь безвизовым режимом въезда.