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  2. Гулый: взаимное признание виз между Беларусью и Россией крайне полезно для развития транзитного туризма

Гулый: взаимное признание виз между Беларусью и Россией крайне полезно для развития транзитного туризма

Взаимное признание виз между Беларусью и Россией крайне полезно для развития транзитного туризма и соответствующей туриндустрии. Такое мнение высказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ) Филипп Гулый, комментируя новость о подписании закона о ратификации Соглашения между правительствами обеих стран о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных лиц и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.


Напомним, соглашение о взаимном признании виз было подписано 19 июня в Минске. Соответствующий закон Палата представителей приняла 28 октября, а Совет Республики – 20 ноября. Документ заработает через 30 дней после его ратификации двумя странами. Беларусь ратифицировала соглашение первой.

Как отреагировал турбизнес? Слово Филиппу Гулому:

– Взаимное признание виз – давно ожидаемое, плановое событие. В краткосрочной и среднесрочной перспективе это не даст того эффекта, на который мы рассчитывали, который прогнозировали и которому всячески содействовали раньше. Причина в пандемии и в отсутствии нормальной логистики между многими странами. Тем не менее это не повод вешать нос. Ведь решение крайне полезно для развития транзитного туризма. Наш союз, как и российский РСТ, входит в Европейскую ассоциацию автобусного туризма. А она в доковидное время генерировала турпоток в 5 миллионов туристов в год. Был отложенный спрос на автопутешествия граждан Евросоюза в Москву и Санкт-Петербург. Теперь они смогут проходить через нашу страну. Соответственно, сейчас самое время для создания условий развития необходимой инфраструктуры. По нашим прогнозам, в 2022 году она сможет приносить результат, а к 2023–2024 годам – выйти на полную мощность.

По мнению Гулого, предстоит подкрепить решение принятием соответствующих нормативных правовых актов, позволяющих сохранить значимые объекты и компании, а самой туриндустрии – затянуть пояса и набраться терпения. Ведь сейчас туррынок во всем мире переживает стремительное падение, работавшие ранее производственные цепочки разрушаются.

К слову, принятый документ не затрагивает категорию иностранцев, которые прибывают к нам, пользуясь безвизовым режимом въезда.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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