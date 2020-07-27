Гулый: надеемся, в ближайшее время белорусско-российская граница откроется

Белорусский турбизнес ожидает открытия белорусско-российской границы и начала свободного передвижения туристов обеих стран. Об этом рассказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ) Филипп Гулый.

– Надеемся, в ближайшее время это случится, и мы увидим российских туристов, наши граждане смогут поехать и в Петербург, и на российский юг. Если это произойдет в августе, захватим лето. Если с 15 сентября, будем готовиться к Новому году, – описал положение дел Гулый.

Впрочем, эксперт не скрывает, что восстановление въездного туризма и функционирование внутренней инфраструктуры крайне нуждается в скорейшем открытии границы между странами. К тому же спрос со стороны восточных соседей – как от турбизнеса, так и от самих туристов – очень высок и стабилен. Плюс большое число отложенных и несостоявшихся путешествий находится в стадии постоянного переноса, потому что туры были предоплачены.

– Важно отметить, что если Москва будет придерживаться политики открытия границ в первую очередь со странами Евразийского экономического союза, и в частности с Беларусью, за период «форы», пока недоступны иные направления для российских туристов, это дало бы нам карт-бланш. В результате быстрее бы восстановилась логистика с регионами России, – обратил внимание собеседник. – Пока же многие брони на ближайшие месяцы снимаются, но надежду никто не утрачивает. Параллельно весь принимающий бизнес Беларуси живет 2021 годом и активно готовится.