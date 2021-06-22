Многие фанаты давно стали подозревать, что скандально известный рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) снова вместе со своей бывшей супругой - телеведущей и певицей Айзой Долматовой. Вчера эта информация подтвердилась, но счастье было недолгим.
Они состояли в браке с 2008 года по 2014-й. У пары есть общий сын Сэм. По словам Айзы, их семья распалась потому, что она устала от вечных измен, вранья и нездоровых зависимостей Алексея.
Вчера Айза дала интервью: в новом выпуске шоу "Исповедь" не видеосервисе Premier, она рассказала о воссоединении с бывшим мужем. Звезда сказала, что Леша ее судьба. Она назвала себя новой женой Гуфа. По словам Айзы, они решили состариться вместе.
Но уже сегодня в своих Instagram-stories она расплакалась:
- Я в таком шоке не была никогда, трясутся руки. Это ваше право верить или нет, я была максимально искренней. Это худшее, что могло произойти - в 105-й раз верить человеку. Понимаю, что все хейтеры будут счастливы, наслаждайтесь, - в слезах рассказала Айза.
Что действительно произошло между ними, пока неизвестно. Но есть информация, что вчерашний вечер Долматов провел в компании своей девушки Юлии Королевой.
Фото: instagram.com/aizalovesam
Опубликовано:
352
Гуф и Айза помирились после семилетней разлуки. Но уже снова расстались
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter