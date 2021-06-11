Итальянский модный дом Gucci в своей линейке Décor представил новую коллекцию мебели и предметов интерьера. Как бренд предлагает оформить домашнее пространство – читайте в нашем материале.
Отличительная особенность коллекции в том, что она была произведена с участием ремесленников.
В интерьерную линейку вошли стулья с обивкой, табуреты, подставки, одеяла и подушки, которые выполнены из шерсти, кашемира и шелка, а также различные мелочи в виде подсвечников, платков и салфетниц.
Все товары из новой коллекции декорированы фирменными принтами от дизайнера бренда Алессандро Микеле.
Отдельного внимания заслуживает декорированная посуда из фарфора флорентийской фирмы Ginori 1735: чайники, чашки, тарелки, а также поднос для торта, молочник, сахарница и супница. Кроме того, есть столовые приборы из состаренного серебра, украшенные фирменной пчелой Gucci. К слову, Микеле обозначил, что каждая вилка, ложка и нож проходят более 20 этапов производства.
Фото: gucci.com
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Gucci выпустил новую коллекцию посуды и предметов интерьера
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