Модный дом сделал пожертвование благотворительной организации ЮНИСЕФ на борьбу с COVID-19. Об этом сообщает Super.ru.
Официальный представитель бренда рассказал, что все средства пойдут на поставку и распространение вакцин от коронавирусной инфекции среди людей в группе риска. Кроме того, руководство Gucci призвало остальных последовать их примеру. Компания предоставила свою платформу для сбора средств, на которой можно внести любую сумму до 26 декабря.
– Теперь, когда вакцина готова, настоящая проблема заключается в обеспечении ее справедливого приобретения и распределения, – заявил гендиректор Gucci Марко Биззарри.
Фото: Super.ru
Опубликовано:
2005
Gucci пожертвовала 500 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
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