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Губернаторы дистанционно доложат Лукашенко о ситуации с COVID-19

Во Дворце Независимости 19 октября состоится большое совещание по ситуации с COVID-19 в Беларуси. Это мероприятие станет началом анонсированной ранее Главой государства соответствующей тематической недели.

Фото: БЕЛТА

Предстоит подробный анализ обстановки в каждом из регионов.

– По видеосвязи доложат губернаторы, в областные студии пригласят и всех ответственных по отрасли. И конечно, общая оценка обстановки от Минздрава: в Минске в зале совещаний соберут отраслевое руководство, уполномоченных по регионам, специалистов и экспертов от медицины, – информируют авторы Telegram-канала "Пул Первого". 
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