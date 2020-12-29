Сегодня на заседании Миноблисполкома рассмотрели прогнозы социально-экономического развития центрального региона, а также проект областного бюджета на 2021 год.
Председатель Минского облисполкома Александр Турчин сделал акцент на усилении эффективности абсолютно всех отраслей экономики региона:
– Мы не можем себе позволить работать неэффективно. У нас нет лишних денег, чтобы перекрывать неэффективную работу одних за счет других. Детально нужно вникать в проблемы. И если мы видим, что те или иные субъекты работают неэффективно, надо принимать управленческие решения. Или выводить их деятельность на более успешные экономические рельсы, или думать о реорганизации. У нас огромное количество резервов, но не всегда вникаем в нюансы, ищем решения. Что касается бюджета, то мы должны учиться и уметь жить по средствам. Думаю, что с 2022 года область станет бездотационной. И я хочу, чтобы так было и в отношении районов. Понимаю, что многим трудно уйти от дотаций. Но наши крупные районы – Борисовский, Слуцкий, Солигорский, Молодечненский и ближайшие к Минску – должны работать, рассчитывая на собственные силы. Что заработали, сколько налогов собрали – вот ваши расходы.
Фото: БЕЛТА
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Губернатор Турчин: мы должны учиться и уметь жить по средствам
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