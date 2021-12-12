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  2. Губернатор штата Кентукки заявил, что число погибших из-за торнадо может превысить 100

Губернатор штата Кентукки заявил, что число погибших из-за торнадо может превысить 100

Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что число погибших в результате стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек. Трансляция выступления губернатора велась 11 декабря на странице администрации региона в Facebook, пишет ТАСС.


- Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительное, смертоносное торнадо в истории штата.  <...> Я думаю, что мы потеряли более 100 человек. Полагаю, эта цифра может значительно возрасти, - обратил внимание он.

Недавние торнадо привели к гибели в США по меньшей мере 80 человек. Наибольшее количество жертв, 70, зарегистрировано в штате Кентукки. Вызванные стихийным бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки как минимум 200 тыс. человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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