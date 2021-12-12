Губернатор штата Кентукки заявил, что число погибших из-за торнадо может превысить 100

- обратил внимание он.Недавние торнадо привели к гибели в США по меньшей мере 80 человек. Наибольшее количество жертв, 70, зарегистрировано в штате Кентукки. Вызванные стихийным бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки как минимум 200 тыс. человек.