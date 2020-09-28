Об этом рассказал журналистам губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня по итогам встречи с Президентом. По словам губернатора, агрогородки – еще одна актуальная идея для сотрудничества. С агрогородками делегация познакомилась во время визита в Витебскую область:
Архивное фото
– Нам нужно выстраивать работу таким образом, чтобы в обозримой перспективе жизнь на селе строилась именно по этому алгоритму. И в Беларуси, и в Псковской области проблема одинаковая: народ уезжает в большие города.
По словам губернатора, удержать сельского жителя, особенно молодого специалиста, можно только возможностью развиваться и хорошими бытовыми условиями:
– В агрогородке «Мазоловогаз» мы видели такую хорошую синергию, где есть достойная заработная плата, технологичные, современные условия работы. Но самое главное – обеспечен комфортный быт. Неудивительно, что туда со всей Витебской области приезжают специалисты.
Опубликовано:
709
Губернатор Псковской области: жизнь на селе должна строиться по белорусскому алгоритму
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ