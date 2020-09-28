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Губернатор Псковской области: Беларусь – ключевой торговый партнер

Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня на встрече с Президентом:

 – С Беларусью у нас давние добрые дружеские и соседские отношения, но абсолютно очевидно, что в нынешних условиях важно придать новый импульс развитию нашей экономики.


Михаил Ведерников проинформировал Президента, что для ограниченного по времени визита сформирована представительная делегация из руководителей направлений, по которым уже налажено успешное сотрудничество и которые могут быть перспективными.

За четыре дня в Беларуси тридцать представителей Псковской области предметно обсудили вопросы сотрудничества в сфере строительства, ЖХК, ремонта дорог, закупки транспорта, лифтового оборудования, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и взаимодействия общественных и молодежных организаций:

– Беларусь – наш ключевой внешнеэкономический торговый партнер. На его долю приходится 35 процентов товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах, в первую очередь это машиностроение, транспорт, агропромышленный комплекс. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику – сельскохозяйственную и дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование.

Глава российского региона подчеркнул, что визит особенно актуален, ведь из-за мировой эпидемиологической ситуации в этом году товарооборот снизился почти на 20 процентов.


Губернатор проинформировал Президента об итогах посещения делегацией Витебской области и СЭЗ «Витебск», агропромышленного комплекса «Мазоловогаз», Витебского государственного технологического университета (подписано соглашение о взаимодействии с опорным вузом ПсковГУ). Подписан и Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области медицинского образования с Витебским государственным медицинским университетом.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Псковской областью вырос до 121,2 миллиона долларов. Основу экспорта в этом году составили поставки частей подвижного состава, несгущенных молока и сливок, изделий из цемента, бетона или искусственного камня, плит, листов, пленки из пластмасс; пахты, йогурта, кефира, металлоконструкций из черных металлов, отходов, полученных при извлечении растительных масел, частей обуви.

Белорусские производители не имеют собственных субъектов товаропроводящей сети на территории Псковской области. Интересы  МТЗ, «Гомсельмаша», МАЗа, «Могеливлифтмаша» и «Амкодора» представляют дилеры и дистрибьюторы. В Пскове работают два фирменных магазина «Белвест», три магазина «Белорусские продукты» и три секции «Белорусский трикотаж» в торговых центрах города.

В рабочем плане делегации на сегодня – посещение ОАО «МАЗ», управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Фото: БЕЛТА
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