Губернатор Минской области: Президент дал поручение внести ему на утверждение план развития МКАД-2

Президент, принимая сегодня с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, отдельно остановился на теме развития МКАД-2. После встречи с Главой государства губернатор рассказал журналистам, что Президент дал поручение внести ему на утверждение план развития кольцевой:
– Время идет. У нас есть генеральная схема. Появляются новые земельные участки, которые востребованы у инвесторов. Поэтому Президент сказал: комплексно предложения по развитию МКАД-2 внести ему на рассмотрение.
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