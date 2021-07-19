В эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» губернатор Гродненской области поделился, какие проблемы предстоит решить в ближайшее время, чтобы дать толчок развитию и областного центра, и региона в целом.
Прежде всего, как отметил Караник, важно запустить новый инвестиционный цикл и обеспечить динамичное развитие экономики региона.
– Это касается развития инфраструктуры БелАЭС, которая располагается в нашей области. Сейчас мы оперативно ее дорабатываем, меняем подстанции и вводим дополнительные линии для того, чтобы реализовать все преимущества этого проекта. Планируются новое производство и модернизация имеющегося, – рассказал руководитель.
Следующее, на что обратил внимание губернатор области, –проекты социальной направленности.
– Город развивается и растет, строятся новые районы. Надо завершить начатые проекты по строительству детских садов, школ, медицинских учреждений. Ожидается также строительство новой многопрофильной больницы. Внимание следует уделить и дорогам: это касается и зон коттеджной застройки, региональных и районных. Дорожное сообщение между райцентрами улучшается в рамках программы «Дороги Беларуси». Также обсуждается возможность строительства дорог в рамках частного государственного партнерства, –резюмировал он.
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Губернатор Гродненской области в интервью обозначил актуальные вопросы развития региона
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