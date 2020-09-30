Губернатор Брянской области Александр Богомаз по итогам встречи с Александром Лукашенко рассказал журналистам, о чем шла речь в беседе с Главой белорусского государства. Первым делом похвалил качество белорусских товаров:
– Наши ведущие предприятия сотрудничают с ведущими предприятиями Республики Беларусь. Покупают в вашей стране оборудование, которое сегодня ничем не уступает тому, что продается на мировом рынке. Все это говорит о том, что белорусские товары сегодня конкурентоспособны. Белорусское оборудование превосходит мировые аналоги по цене (это тоже немаловажно) и по качеству.
Среди поднятых на встрече тем – развитие сельского хозяйства Брянщины. Александр Богомаз отметил, что регион испытывает проблемы с поставками минеральных калийных удобрений. Удобным поставщиком в связи с этим губернатор Брянской области видит Петриковский ГОК.
– Речь также шла о создании совместной базы, научной площадки по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве, обмену опытом, а также Белорусского торгового дома для реализации калийных удобрений на территории не только Брянской области, но и ближайших регионов России.
Среди перспективных направлений, которые позволят увеличить товарооборот между Брянской областью и Беларусью, Александр Богомаз назвал поставку сельхозтехники, машин, в том числе грузовых, а также механизмов. Рассматривается вопрос и о расширении производства дорожно-строительной техники.
– У нас сложились дружеские отношения, заключены соглашения со всеми шестью регионами Республики Беларусь, – подытожил он. – И нас белорусы любят и уважают, и мы любим и уважаем белорусов.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
693
Губернатор Брянской области рассказал, за счет чего можно увеличить товарооборот региона с Беларусью
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter