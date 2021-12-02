Губернатор Астраханской области: успехи в сельском хозяйстве мы связываем с использованием белорусской техники

На встрече с Александром Лукашенко губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин рассказал, что успехи в сельском хозяйстве в области связывают с использованием белорусской техники.
Игорь Бабушкин в начале общения с Главой государства отметил, что в этом году руководство области подписало новое соглашение с Правительством Беларуси. Главной темой стал товарооборот сельхозпродукции.
– Хочу отметить, что Астраханская область по результатам прошлого и этого года, несмотря на проблемы, связанные с мигрантами, удорожанием всех производных в выращивании сельхозпродукции, поддерживает звание всероссийского огорода.
Игорь Бабушкин подчеркнул, что астраханцев радует интерес со стороны к различной рыбной продукции, которая пользуется популярностью и востребована в Беларуси:
– Это то, чем мы действительно можем гордиться. Начиная с осетров и заканчивая знаменитой астраханской воблой. Мы готовы к расширению поставок.
По словам Бабушкина, импорт белорусских товаров в Астраханскую область имеет тенденцию к снижению. Вместе с тем экспорт в Беларусь имеет тенденцию к росту.
– У нас на селе получила широкое распространение сельскохозяйственная техника, которую вы производите. Мы связываем успехи в нашем сельском хозяйстве с поставками и использованием этой техники. Мне отрадно отметить, что в Астрахани планируется открытие торгово-сервисного центра Минского тракторного завода. Для нас это важное обстоятельство, которое может повлечь за собой еще большее расширение взаимоотношений и поставок сельхозпродукции в Астраханскую область, чтобы наши сельхозпроизводители могли работать на этой технике, – поделился планами губернатор Астраханской области, заметив, что у астраханцев также пользуются популярностью ярмарки белорусских товаров, которые проходят ежесезонно.
– Мы активно сотрудничаем также в области образования и науки. Астраханские вузы имеют тесные контакты и хорошие взаимоотношения с коллегами из Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Могилева. Идет обмен научными исследованиями. Мы также с большим удовольствием встречаем и принимаем белорусских артистов на наших театральных и концертных площадках, поэтому для нас эта сфера гуманитарного сотрудничества очень важна, – подчеркнул Игорь Бабушкин.
Фото: БЕЛТА