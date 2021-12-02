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  2. Губернатор Астраханской области предложил Беларуси вариант транзита белпродукции в Азию через порт Оля

Губернатор Астраханской области предложил Беларуси вариант транзита белпродукции в Азию через порт Оля

Губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал, как прошли переговоры:


- Мы договорились о том, что объемы экспорта и импорта должны наращиваться. Мы заинтересованы в использовании и задействовании технических возможностей, которыми располагает сегодня Беларусь. Это сельхозтехника, вопросы модернизации лифтового оборудования в наших многоквартирных домах. Мы со своей стороны предложили использование возможностей международного транспортного коридора «Север-Юг», в рамках которого в нашем порту Оля обустраивается контейнерный терминал с достижением предельной мощности к 2033 году – 8 млн тонн в год перевалки контейнера. Мы полагаем, что это хорошее предложение для экспорта белорусской продукции в юго-восточную Азию, поскольку оно ускоряет путь транзита по этому международному транспортному коридору.

Фото: БЕЛТА
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