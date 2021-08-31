ГТК: в этом году изъято в пять раз больше наркотиков, чем в прошлом

Сегодня во время доклада председателя ГТК Владимира Орловского Главе государства шла речь и о правоохранительном направлении деятельности таможенной служб. Об этом после встречи рассказал журналистам руководитель ведомства. По его словам, Президентом поставлена задача создать жесткий заслон правонарушениям:



– В этом году нами уже изъято при перемещении через границу 433 килограмма наркотиков. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. Причем этот процесс – выявления наркотиков – происходит практически каждый день.

Владимир Орловский рассказал журналистам, что из-за снижения количества легковых автомобилей, которые пересекают границу, наркодилеры переориентировались на грузовые автомобили.

– На прошлой неделе мы выявили партию на украинской границе – восемь килограммов гашиша и марихуаны, которые перемещались в кабине водителя грузовика. Товар он вез в Российскую Федерацию. Это примерно 30 тысяч доз, – рассказал председатель ГТК.

По его словам, борьба с незаконным перемещением наркотиков, валюты, оружия и боеприпасов для ГТК сегодня – на первом плане.