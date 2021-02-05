ГТК: в 2020 году увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным ввозом валюты в страну

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитетa, рассказал журналистам о том, как сработала белорусская таможня в прошлом году.
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Так, по его словам, плановое задание на 2020 год по поступлению в республиканский бюджет платежей, контролируемых ГТК, было исполнено на 102,6 процента и составило 8 млрд 865 млн рублей. Это на 2 процента меньше, чем в 2019 году. «Основная причина некоторого снижения остается прежней, – отметил председатель ГТК, – сокращение вывозных таможенных пошли из-за проводимого Российской Федерацией налогового маневра в нефтяной отрасли, а также в целом ситуации на мировом рынке».
К концу 2020 таможне удалось достичь максимально возможных показателей сокращения времени выпуска товаров. Если пять лет назад время выпуска 90 процентов партий экспортных товаров занимало около часа, то сегодня – не больше 5 минут. Эти и другие показатели в свое время были запланированы в программном документе, определяющем стратегические направления развития таможенных органов на 2016–2020 годы. По словам Орловского, подобных результатов удалось достичь за счет автоматизации таможенных процессов: «Сегодня 60 процентов экспортных деклараций оформляютcя автоматически, а не лично сотрудником таможни».
В прошлом году сотрудники белорусской таможни выявили в полтора раза больше наркотиков (952 килограмма), которые пытались незаконно перевезти через границу. По словам Орловского, оперативники сконцентрировали внимание прежде всего на крупных поставках, которые долго готовились, применялись и другие новые методы, в том числе инспекционно-досмотровые комплексы: «Наиболее крупные партии были обнаружены на въездном направлении и следовали в Российскую Федерацию. Фактически на нашем белорусском участке границы мы сегодня защищаем интересы не только Республики Беларусь, но и Союзного государства, а также всего Евразийского экономического союза».
Владимир Орловский обозначил основные подходы развития таможни на ближайшие пять лет (они заложены в основу Стратегии развития таможенных органов на 2021–2025 годы):
– Мы сосредоточимся на 42 целевых индикаторах. Основной подход – сокращение административных процедур, ускорение прохождения границы без снижения контроля за участниками внешнеэкономической деятельности.
Орловский также рассказал, что в этом году ГТК планирует новый инструмент – Центр электронного декларирования: «Если какой-то пункт таможенного оформления перегружен, то мы направляем через центр декларации для оформления в другой пункт, в котором на данный момент нет загрузки. Пилотный проект, который мы запустили в сентябре прошлого года, превзошел ожидания. Если раньше инспектор в одном таможенном пункте оформлял 6–8 деклараций, в то время как в другом –30–35, то теперь во всех пунктах у инспектора от 22 до 25 деклараций. Это удобно, в том числе и для субъектов хозяйствования, ведь декларации оформляются быстрее».
По словам председателя ГТК, в прошлом году, несмотря на значительно снижение количества физических лиц, которые выезжали за границу, таможенные инспекторы зафиксировали небывалый рост преступлений, связанных с незаконным ввозом валюты в страну:
«Эти факты мы связываем с тем, что часть ввезенных незаконных средств, возможно, предназначалась для финансирования деструктивных элементов в стране», – отметил Орловский.
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ГТК: в 2020 году увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным ввозом валюты в страну
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