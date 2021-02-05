ГТК: в 2020 году увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным ввозом валюты в страну

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Так, по его словам, плановое задание на 2020 год по поступлению в республиканский бюджет платежей, контролируемых ГТК, было исполнено на 102,6 процента и составило 8 млрд 865 млн рублей. Это на 2 процента меньше, чем в 2019 году.– отметил председатель ГТК, –К концу 2020 таможне удалось достичь максимально возможных показателей сокращения времени выпуска товаров. Если пять лет назад время выпуска 90 процентов партий экспортных товаров занимало около часа, то сегодня – не больше 5 минут. Эти и другие показатели в свое время были запланированы в программном документе, определяющем стратегические направления развития таможенных органов на 2016–2020 годы. По словам Орловского, подобных результатов удалось достичь за счет автоматизации таможенных процессов:В прошлом году сотрудники белорусской таможни выявили в полтора раза больше наркотиков (952 килограмма), которые пытались незаконно перевезти через границу. По словам Орловского, оперативники сконцентрировали внимание прежде всего на крупных поставках, которые долго готовились, применялись и другие новые методы, в том числе инспекционно-досмотровые комплексы:Владимир Орловский обозначил основные подходы развития таможни на ближайшие пять лет (они заложены в основу Стратегии развития таможенных органов на 2021–2025 годы)Орловский также рассказал, что в этом году ГТК планирует новый инструмент – Центр электронного декларирования:По словам председателя ГТК, в прошлом году, несмотря на значительно снижение количества физических лиц, которые выезжали за границу, таможенные инспекторы зафиксировали небывалый рост преступлений, связанных с незаконным ввозом валюты в страну:– отметил Орловский.