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  2. ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска

ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска

Обновление баз данных таможенных органов завершено, системы работают в штатном режиме. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет. 


"9 октября в 18:00 закончилось обновление баз данных таможенных органов. Сейчас работоспособность информационных систем, используемых для осуществления таможенных операций на границе в отношении транзитных товаров, а также вывозимых за пределы ЕАЭС, и скорость оформления грузов и транспортных средств восстановлены в полной мере. Для минимизации скопления транспортных средств на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска", – прокомментировали в ведомстве. 

Фото: архив БЕЛТА
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