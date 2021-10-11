ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска

Обновление баз данных таможенных органов завершено, системы работают в штатном режиме. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
"9 октября в 18:00 закончилось обновление баз данных таможенных органов. Сейчас работоспособность информационных систем, используемых для осуществления таможенных операций на границе в отношении транзитных товаров, а также вывозимых за пределы ЕАЭС, и скорость оформления грузов и транспортных средств восстановлены в полной мере. Для минимизации скопления транспортных средств на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска", – прокомментировали в ведомстве.
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