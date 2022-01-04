Грузовое судно подало сигнал бедствия в Охотском море

Экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия для эвакуации из-за ледообразования, которое может стать причиной повреждения корпуса, передает ТАСС.
– В 13:10 в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа, – рассказал агентству источник в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что на борту судна находятся 8 человек, никто не пострадал.
Судно расположено в акватории Охотского моря рядом с Шантарскими островами в Хабаровском крае в 20 км от берега.
Согласно информации МЧС, в 15:30 из Хабаровска в район Шантарских островов направился вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.
– На его борту [будут находиться] спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением и оборудованием для оказания помощи экипажу грузового судна, – отметили в ведомстве.
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