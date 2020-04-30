Грузовики с десятками тел обнаружили в Нью-Йорке

Машины вскрыли после звонка местных жителей, поскольку от автомобилей исходил странный запах, сообщает The New York Times.

В Нью-Йорке, где зафиксирована вспышка коронавирус, на улице около похоронного бюро в Бруклине обнаружили грузовики с человеческими телами.



— В некоторых похоронных бюро пришлось использовать рефрижераторы, а другие превратили часовни во временные морги, используя мощные кондиционеры для охлаждения помещений, — отмечает издание.

И добавляет, что в результате пандемии похоронные бюро города испытывают колоссальную нагрузку.