Сегодня утром в Барановичском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на старшего инспектора группы по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Брестского облисполкома Наталию Милюкову.
Сегодня около 7 часов утра на 200-м км трассы М1 Брест – Минск – граница России грузовой микроавтобус врезался в опору автомобильного моста.
По предварительной информации, за рулем автомобиля Iveco был 36-летний житель столицы. Когда на дорогу выбежала косуля, мужчина хотел ее объехать, но врезался в железобетонную опору моста.
Водитель не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения.
В ГАИ напомнили: проезжая лес, нужно обращать внимание на знаки, предупреждающие о выходе диких животных. На указанных участках нужно быть особо внимательными и снижать скорость.
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома
Опубликовано:
1692
Грузовик врезался в опору моста на трассе М1 в Барановичском районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы