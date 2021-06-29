Грузовик врезался в опору моста на трассе М1 в Барановичском районе

Сегодня около 7 часов утра на 200-м км трассы М1 Брест – Минск – граница России грузовой микроавтобус врезался в опору автомобильного моста.По предварительной информации, за рулем автомобиля Iveco был 36-летний житель столицы. Когда на дорогу выбежала косуля, мужчина хотел ее объехать, но врезался в железобетонную опору моста.Водитель не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения.В ГАИ напомнили: проезжая лес, нужно обращать внимание на знаки, предупреждающие о выходе диких животных. На указанных участках нужно быть особо внимательными и снижать скорость.Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома