Водитель и три пассажира грузовика погибли в ДТП на трассе М-1 Брест – Минск – граница России вечером 25 апреля. Информация об этом размещена в Telegram-канале Следственного комитета.
По предварительным данным, в воскресенье грузовой MAN двигался по трассе М-1, где друг за другом выстроились фуры, которые направлялись на погранпереход. Около 22:00 вблизи д. Редьки Дубровенского района этот автомобиль столкнулся с Volvo, которая и была замыкающей в очереди грузовиков. В результате аварии четыре человека, находившиеся в кабине MAN, скончались на месте.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Назначен ряд экспертных исследований. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК. Обстоятельства случившегося продолжают выясняться.
Фото: Telegram-канал СК
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Грузовик въехал в очередь фур на трассе М1: четыре человека погибли
Грузовик въехал в очередь фур на трассе М-1: четыре человека погибли
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