В Старых Дорогах мужчина погиб под колесами грузовика

По предварительной информации, 24-летний водитель, будучи за рулем МАЗа, двигался задним ходом, отвлекся и совершил наезд на 26-летнего грузчика. Мужчина скончался на месте происшествия.На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представители СК и ГКСЭ по Минской области, медики.– добавили в УВД.Фото УВД Минского облисполкома