В Старых Дорогах мужчина погиб под колесами грузовика

В Старых Дорогах произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Подробности аварии сообщают в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
По предварительной информации, 24-летний водитель, будучи за рулем МАЗа, двигался задним ходом, отвлекся и совершил наезд на 26-летнего грузчика. Мужчина скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представители СК и ГКСЭ по Минской области, медики.
– Уважаемые водители, при движении задним ходом будьте предельно внимательны и бдительны! При необходимости попросите помощи у других участников дорожного движения, которые могли бы пояснить вам происходящее позади транспортного средства, – добавили в УВД.
Фото УВД Минского облисполкома