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  2. В Старых Дорогах мужчина погиб под колесами грузовика

В Старых Дорогах мужчина погиб под колесами грузовика

В Старых Дорогах произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Подробности аварии сообщают в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.


По предварительной информации, 24-летний водитель, будучи за рулем МАЗа, двигался задним ходом, отвлекся и совершил наезд на 26-летнего грузчика. Мужчина скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представители СК и ГКСЭ по Минской области, медики. 

– Уважаемые водители, при движении задним ходом будьте предельно внимательны и бдительны! При необходимости попросите помощи у других участников дорожного движения, которые могли бы пояснить вам происходящее позади транспортного средства, – добавили в УВД. 

Фото УВД Минского облисполкома
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