Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе – ноябре сократились на 7,1%

В Национальном статистическом комитете сообщили, что грузооборот составил 112,3 млрд тонно-километров, или 93,8% к показателю за январь – ноябрь 2019 года.Услуги пассажирского транспорта за 11 месяцев были востребованы у 1 млрд 480,5 млн человек, или 82,2% к соответствующему периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 16 745 млн пассажиро-километров, или 66,9% к уровню января – ноября 2019 года.