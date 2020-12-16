Организации и индивидуальные предприниматели в январе – ноябре текущего года перевезли 366,4 млн т грузов, или 92,9% к аналогичному периоду прошлого, пишет БЕЛТА.
В Национальном статистическом комитете сообщили, что грузооборот составил 112,3 млрд тонно-километров, или 93,8% к показателю за январь – ноябрь 2019 года.
Услуги пассажирского транспорта за 11 месяцев были востребованы у 1 млрд 480,5 млн человек, или 82,2% к соответствующему периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 16 745 млн пассажиро-километров, или 66,9% к уровню января – ноября 2019 года.
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Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе – ноябре сократились на 7,1%
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК