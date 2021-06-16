Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе – мае сократились на 2,2%

– сообщили в комитете.Также отмечается, что услугами пассажирского транспорта за этот период воспользовались 654 млн человек, или 92,6%, к январю – маю 2020-го. Пассажирооборот составил 7517 млн пассажиро-километров – это 94,4% к уровню января – мая прошлого года.