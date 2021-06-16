Такие данные опубликованы на официальном сайте Национального статистического комитета.
«В январе – мае 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 150,4 млн тонн грузов, или 97,8%, к январю – маю прошлого года. Грузооборот составил 49,4 млрд тонно-километров, или 102,1%, к соответствующему периоду 2020 года», – сообщили в комитете.
Также отмечается, что услугами пассажирского транспорта за этот период воспользовались 654 млн человек, или 92,6%, к январю – маю 2020-го. Пассажирооборот составил 7517 млн пассажиро-километров – это 94,4% к уровню января – мая прошлого года.
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Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе – мае сократились на 2,2%
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