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  2. Грузоперевозчик из Могилевского района платил зарплаты "в конвертах"

Грузоперевозчик из Могилевского района платил зарплаты "в конвертах"

По результатам проведенных мероприятий инспекцией МНС по Могилевскому району были установлены факты осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности по перевозке грузов с привлечением наемных водителей. На протяжении 2020–2021 годов он при выполнении заказов привлекал физических лиц, зарплату которым выдавал "в конвертах". Размер такой оплаты составил около 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

Индивидуальному предпринимателю было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке уплатить подоходный налог с сокрытой заработной платы, которое было исполнено.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.

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