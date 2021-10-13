Грузоперевозчик из Могилевского района платил зарплаты "в конвертах"

По результатам проведенных мероприятий инспекцией МНС по Могилевскому району были установлены факты осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности по перевозке грузов с привлечением наемных водителей. На протяжении 2020–2021 годов он при выполнении заказов привлекал физических лиц, зарплату которым выдавал "в конвертах". Размер такой оплаты составил около 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

Индивидуальному предпринимателю было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке уплатить подоходный налог с сокрытой заработной платы, которое было исполнено.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.