Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы, которые были закрыты из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе во время брифинга, сообщает РИА Новости.
Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что сухопутные границы откроются к туристическому сезону. Она также говорила, что это "будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран".
– По решению координационного совета с 1 июня сухопутные границы будут открыты, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки, и справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста. Можно иметь при себе только документ с тестом, но исследование должно быть проведено в течение последних 72 часов, – пояснил Гибрадзе.
По его словам, всем прибывшим туристам рекомендуют иметь при себе страховой полис.
Фото: pixabay.com
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Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
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