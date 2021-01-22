С 1 февраля снимаются ограничения на регулярные авиарейсы, сообщает БЕЛТА.
Фото: pixabay.com
Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава. По ее словам, существующий запрет на авиасообщение, который введен до конца января, продлеваться не будет.
Руководитель ведомства подчеркнула, что правительство страны сейчас работает над процедурами, которые облегчат въезд в страну иностранцев.
С 1 февраля в Грузии снимут и некоторые другие ограничения из-за пандемии COVID-19. В отдельных крупных городах вновь заработает муниципальный транспорт, откроются школы и магазины. С 15 февраля в стране будут работать все рынки.
Ограничение на передвижение в промежутке с 21:00 до 5:00 остается в силе до 1 марта. До весны по-прежнему будут закрыты все детские сады.
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Грузия с 1 февраля снимает запрет на регулярное авиасообщение
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