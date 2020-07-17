Правительство Грузии решило приступить к восстановлению регулярного авиасообщения с другими государствами с 2 августа. Первый полет состоится по маршруту Мюнхен – Тбилиси, пишет БЕЛТА.
По информации грузинского информационного агентства GHN, рейсы будут выполняться немецкой авиакомпанией Lufthansa. В полетах будет задействован лайнер Airbus A319.
Технические переговоры между авиакомпанией Lufthansa и Агентством гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже завершены.
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Грузия приступит к восстановлению международного авиасообщения с 2 августа
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Фото: Вадим ШУНДАЛОВ