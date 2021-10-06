Грузия ослабила карантин и начала марафон вакцинации против COVID-19

Сегодня в Грузии перестали действовать ограничения, которые были введены ранее для борьбы с распространением COVID-19. 15 октября в стране начнется марафон вакцинации против коронавируса. Об этом информирует портал "Новости-Грузия".
С 6 октября рестораны и кафе в Грузии смогут работать до 23:00 (с 25 августа объекты общественного питания работали только до 22:00). Также полностью отменен запрет на проведение концертов и фестивалей. Такое решение принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.
Работа кафе, ресторанов и других объектов общественного питания в Грузии была полностью запрещена во время второй волны коронавируса с 28 ноября прошлого года. Постепенно эти правила смягчались.
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, марафоны вакцинации против COVID-19 стартуют в стране с 15 октября и продлятся три месяца.
По состоянию на 5 октября в Грузии сделали 1 826 786 прививок. При этом полный курс вакцинации прошли 835 645 человек, что составляет 29,3% всего взрослого населения страны.
В последнее время темпы вакцинации замедлились: сейчас в день среднем делают 8–10 тыс. прививок.
Фото: newsgeorgia.ge