Депутаты оппозиционных фракций «Единое национальное движение» и «Лело» объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, информирует РИА Новости.
Грузия. Снимок носит иллюстративный характер
«Мы будем участвовать в парламенте только в процессе, который связан с объявлением вотума недоверия правительству Грузии. Мы также будем участвовать только в голосовании по конституции Грузии, что означает переход к пропорциональной системе. Фракция «Единое национальное движение» прекращает работу в парламенте», – заявила член партии Хатия Деканоидзе. Лидер фракции «Лело» Бадри Джапаридзе в свою очередь сказал, что «депутаты от оппозиции не будут принимать участия в работе парламента, пока не уйдет в отставку премьер и не будут назначены досрочные парламентские выборы».
Отметим, что сегодня, 12 июля, в парламенте была драка между оппозиционными и провластными депутатами. Первые требовали, чтобы в здание пустили всех собравшихся около него журналистов, которые требуют отставки премьера. Напомним, что это требование главе правительства Грузии выдвинули 11 июля, когда стало известно о смерти телеоператора телекомпании «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы. Мужчина пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества 5 июля, несколько дней провел в больнице, а в воскресенье, уже после выписки, был найден мертвым. Причины смерти Лашкаравы неизвестны. 11 июля в Тбилиси прошел масштабный митинг, участники которого требовали у Гарибашвили сложить полномочия.
Фото: pixabay.com
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Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту и требует отставки премьера
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