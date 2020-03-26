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  2. Грузчики российского аэропорта потеряли золотые слитки на огромную сумму

Грузчики российского аэропорта потеряли золотые слитки на огромную сумму

Драгметалл должны были отправить в Лондон, сообщает "Рен-ТВ".


В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки, стоимость которых составляет около 700 тысяч долларов. 

Слитки принадлежали Красноярскому заводу цветных металлов, груз планировали отправить рейсом из Москвы в Лондон. Позже стало известно, что слитки все-таки нашлись.

— Подтверждаем факт обнаружения двух золотых слитков сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта на внутренней дороге на территории аэропорта отметили в пресс-службе Шереметьево.

Сейчас проводится служебное расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Фото: Рейтер
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