Грузчики российского аэропорта потеряли золотые слитки на огромную сумму

Драгметалл должны были отправить в Лондон, сообщает "Рен-ТВ".



В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки, стоимость которых составляет около 700 тысяч долларов.

Слитки принадлежали Красноярскому заводу цветных металлов, груз планировали отправить рейсом из Москвы в Лондон. Позже стало известно, что слитки все-таки нашлись.

— Подтверждаем факт обнаружения двух золотых слитков сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта на внутренней дороге на территории аэропорта, — отметили в пресс-службе Шереметьево.

Сейчас проводится служебное расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.