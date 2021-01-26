500 семей, участвующих в строительстве в ЖК «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского в Минске, верят, что судьбу их долгостроя поможет изменить только вмешательство государства

Секции борьбы

Для полноты картины Виктор Пономарев хотел посетить назначенное на 10 февраля прошлого года собрание инициативной группы жильцов, и каково же было его недоумение, когда собравшиеся решительно воспротивились этому. Он вспоминает: «Я был удивлен. Это странно. По опыту знаю, что вмешательство прессы в таких случаях нередко помогало. Дольщики «Грушевского посада» публичности не хотели. Почему, по сей день не пойму».

Poloneza czas zacząć

Один из соучредителей «Жилстройкомплекта» Илья Волох, по мнению не только держателей жилищных облигаций, но и его бывших партнеров, прилично приложил руку к проблеме и… уехал! И где бы вы думали он сейчас находится? Правильно, в Польше.

Без кардинальных решений не обойтись

«Многие граждане стоят на очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, многие взяли кредиты для постройки квартир, которые выплачивают из последних сил, некоторые несут дополнительные расходы по съему жилья, есть многодетные семьи... Застройщик с нашими деньгами сбежал в Польшу, а мы остались ни с чем. Б олее 500 семей просят вернуть им надежду на получение оплаченного на 100 процентов жилья.

Об этом позже, а пока заметим, что не только отечественная, но и мировая практика показывает, что риски при строительстве первичного жилья всегда есть. Как правило, схема выглядит так: людям обещают отличные квартиры по ценам ниже рыночных, далее застройщик собирает деньги (в нашей истории люди через покупку жилищных облигаций сразу оплатили 100 процентов стоимости квадратных метров недвижимости), и позже начинаются проблемы (нецелевое использование средств, банкротство, вывод денег обманутых жильцов из страны, выезд за границу виновных).Место, где расположился «Грушевский посад», поистине золотое: до станции метро «Грушевка» несколько минут. До центра столицы — менее 5 километров. По проекту в состав комплекса входят четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Первую и вторую секции дома № 3 обещали сдать в первом полугодии 2020 года. Увы, на данный момент их готовность составляет 89 процентов. С третьей и четвертой секциями дела еще хуже — 30 процентов готовности. Дом № 4 «лидирует» — он готов только на 4 процента. Немного греет мысль, что его сдача запланирована на конец этого года. В это мало кто верит, потому что сегодня безнадежно тихо и тоскливо на огороженной строительной площадке. Последним (в июле прошлого года) ушел сторож, которому перестали платить заработную плату.Потенциальные жильцы «Грушевского посада» забили тревогу еще в начале прошлого года. В феврале они обратились в «СБ» за помощью, предположив, что один из соучредителей сбежал с деньгами за границу и строительство остановлено.К проблеме тогда подключался наш коллега — обозреватель «СБ» Виктор Пономарев. Он не только неоднократно побывал на объекте, но и досконально разобрался в хитросплетениях этой замороженной стройки. Выводы оказались неутешительными: деньги были (дольщики оплатили 100 процентов жилья), но… пропали! Продолжать строительство банально не за что...Не станем гадать и мы. Не пустили журналиста на собрание — и ладно. Предполагать, как развивалась бы ситуация в «Грушевском посаде», если бы в феврале 2020 года на страницах «СБ» вышел проблемный материал, дело неблагодарное. Отметим лишь, что 23 июля прошлого года дольщики встречались с представителями администрации Московского района, Мингорисполкома, Госстройнадзора, Департамента по ценным бумагам, а также ООО «Жилстройкомплект». Дебаты были жаркими: эмоции зашкаливали. Людей можно понять, они добросовестно оплатили стоимость жилья, а получили воздушные замки. На встрече дольщики предложили решить проблему путем увеличения этажности домов. Но подобное изменение проекта возможно только после того, как участок изымут у «Жилстройкомплекта» и передадут государственному застройщику.Прошло еще полгода. Осознав, что ситуация подобна блужданию по замкнутому кругу, владельцы жилищных облигаций комплекса «Грушевский посад» вторично обратились в «СБ» с просьбой поднять на страницах газеты их проблемы.Вынесенная в подзаголовок цитата Адама Мицкевича из «Пана Тадеуша» дословно означает «Время начать полонез». Поляки, произнося рoloneza czas zacząć, имеют в виду «вперед, поехали!». Какое отношение они имеют к этому материалу? Почти прямое.Потенциальные хозяева квадратных метров по проспекту Дзержинского уверяют, что именно Волох вывел (и продолжает выводить) их деньги в соседнюю страну. Более того, в настоящее время бывший житель Кобрина и гражданин Беларуси Илья Волох, по сведениям из открытых источников, уже является гражданином Польши.Для справки заметим, что для привлечения средств на строительство «Грушевского посада» состоялось 36 выпусков жилищных облигаций. Почти все они были реализованы. Но сегодня объект фактически заморожен. Следует учесть, что консервация дома № 3 не выполнена и может прийти в негодность уже построенное. К возведению дома № 4 ООО и вовсе не приступило, хотя от граждан за квартиры в этом доме получена полная стоимость.К слову, в настоящее время Илья Волох подвизается в соседней стране, в том числе и в строительном бизнесе. И учитывая то, как он обошелся с белорусскими гражданами, полякам тоже должно быть тревожно. Но пока суд да дело, вернемся к главным вопросам: «Что делать с долгостроем? Где и у кого взять деньги?»Несколько дней назад в ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок отметил, что проблема с жилым комплексом «Грушевский посад» по адресу пр-т Дзержинского — ул. Щорса весьма серьезна: «Мы сейчас отрабатываем с уполномоченными органами несколько вариантов. Будет принято какое-то решение. Эта проблема требует кардинальных решений».С этим трудно не согласиться. Почти 500 семей верят, что решение властей будет скорым и, самое главное, — эффективным и безболезненным. Один из держателей жилищных облигаций «Грушевского посада» — отец двоих несовершеннолетних детей Анатолий Прихач — выразил общее мнение, что дополнительных средств для возобновления и завершения строительства у людей нет:Есть наше общее мнение, что ЖК «Грушевский посад» надо как можно быстрее забрать у «Жилстройкомплекта» и передать государству. И далее путем увеличения этажности решить проблему. Если внести в проект изменения и поднять высоту одного из домов, к строительству которого еще не приступали, до 23 этажей, то за счет дополнительного привлечения средств новых жильцов можно будет выйти из этой ситуации. Мы все понимаем, что без вмешательства государства в этот долгострой ничего не изменится».

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Ясно, что перспективы у потенциальных жильцов не столь радужные, как хотелось бы. В любом случае без судебных разбирательств вряд ли получится обойтись. Потеряно много времени. Пока держатели облигаций пытались доказать факт мошенничества со стороны Ильи Волоха, а это весьма непростой процесс, тот успел и уехать за границу, и получить польское гражданство. Специалист в области строительства мне рассказал, что как только возникли спорные моменты в ЖК, следовало бы сразу обратиться в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Потому что упомянутый гражданин продолжительное время через аффилированные структуры (в том числе принадлежащие и его супруге) с деньгами держателей облигаций делал все, что хотел. В этом легко убедиться, изучив открытые источники. Из них видно, что данный гражданин неоднократно проводил заведомо невыгодные сделки, которые, как полагаем, приведут в дальнейшем к состоянию, когда застройщик не сможет выполнить свои обязательства по завершению строительства жилого комплекса. По моему личному мнению как автора и по мнению многих держателей облигаций, сегодня можно говорить о наличии признаков преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства) предприятия-застройщика. А это уже совсем другая история…