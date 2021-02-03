«Грушевский посад» – классическая пирамида. Вся надежда – на Указ Президента

На примере ситуации с жилым комплексом «Грушевский посад» мы видим классическую пирамиду. Об этом на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики Национального собрания, которое прошло сегодня на базе администрации Московского района города Минска, заявил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
Дмитрий Микуленок сообщил, что стройка жилого комплекса «Грушевский посад» фактически не ведется с апреля 2020 года, не достроено 29,5 тыс. кв. м жилья в различной степени готовности. Необходима достройка на сумму от 10 до 12 млн долларов. Однако держатели жилищных облигаций только в последнее время созрели для смены застройщика, несмотря на то, что руководитель действующего застройщика – ООО «Жилстройкомплект» – находится в Польше:
– Все предыдущие обращения жильцов сводились к тому, чтобы дать тому застройщику закончить свою работу. Разрешения мы скрепя сердце продлевали. Параллельно тем не менее мы вели подсчеты варианта смены заказчика и подрядчика, экономические расчеты нами были выполнены.
Первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок заключил:
– Мы видим классическую пирамиду. В жилом доме № 4 все 56 квартир проданы. 30% готовности у третьей и четвертой секции – квартиры также все проданы. Продана и секция с 95-процентной готовностью. То есть мы предполагаем, что за счет последующих секций строили предыдущие. Поэтому говорить сейчас о сдаче почти готовой секции за счет всех остальных, наверное, было бы неправильно. Тем более есть еще и внутренний конфликт между дольщиками: многие выступают против того, чтобы секции вводились поодиночке. Потому что если мы возложим достройку каждой секции на тех, кто там существует (на выкупивших квартиры в ней. – Прим. авт.), тогда одним дольщикам достройка будет обходиться в 100 долларов за квадратный метр, а другим – в 800.
Выход из ситуации Мингорисполком видит следующий, отметил Дмитрий Микуленок:
– Нами одобрено обращение к Главе государства. Внесены изменения в проект и определено, как мы будем этот ЖК достраивать. Откажемся от гаража-стоянки, нарастим этажность одной из секций и добавим вставку между 3-м и 4-м домами. Понятно, почему такая ситуация возникла: людей заманили дешевым квадратным метром – 800 долларов, да еще у метро, хотя было понятно, что со сносом и с необходимостью вести сюда всю инженерию такой цена быть просто не могла. В результате же пострадали более 400 человек со всей страны.
Глава администрации Московского района города Минска Татьяна Колядко подтвердила журналистам, что для районной администрации ситуация стала неразрешимой:
– Мы со своей стороны много предпринимали усилий для ее разрешения, но ныне она требует появления Указа Президента о смене государственного заказчика – для того, чтобы реализовать имущественные права наших жителей по окончании строительства этих жилых домов. Поэтому для нас очень важно, что вопрос этот будет рассмотрен (на расширенном выездном заседании Президиума Совета Республики. – Прим. авт.), что будет приниматься нормативный документ и заканчиваться строительство этих жилых секций (ЖК «Грушевский посад». – Прим. авт.).
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1829
«Грушевский посад» – классическая пирамида. Вся надежда – на Указ Президента
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter