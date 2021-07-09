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  2. Группу несовершеннолетних студентов унесло волной в реку на севере Китая

Группу несовершеннолетних студентов унесло волной в реку на севере Китая

Шестерых студентов смыло в реку Хуанхэ в провинции Шаньси на севере Китая. Пятеро утонули, один пропал без вести. Об этом информирует агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.


Это случилось в среду, 7 июля, около 16 часов по местному времени (11:00 мск). Компания из восьми студентов отдыхала на берегу реки Хуанхэ. Шестерых смыло речной волной. Спустя немного времени спасатели обнаружили тела пятерых из них. Поиски шестого продолжаются.

Известно, что всем подросткам от 15 до 16 лет.

Фото: pixabay.com
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