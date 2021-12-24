Группа сотрудников Apple объявила забастовку и призвала клиентов бойкотировать продукцию компании

Несколько сотрудников компании Apple призвали коллег отказаться от выполнения рабочих обязанностей, а клиентов – бойкотировать продукцию компании, пишет ТАСС.
– Всем сотрудникам и клиентам Apple: завтра, 24 декабря, работники компании проведут стачку с требованием лучших условий труда, – говорится на странице Apple Together в Twitter.
В описании аккаунта отмечается, что он представляет интересы "работников розничной торговли, корпоративных сотрудников, объединившихся, чтобы изменить компанию".
– Мы Apple, мы достойны уважительного отношения на рабочем месте, оплачиваемого больничного, [включения в страховку] психологической помощи. Требуйте, чтобы образ компании соотносился с вашим кошельком. Не покупайте в магазинах, не покупайте онлайн, – подчеркивается в обращении.
Согласно информации портала Business Insider, так как некоторые покупают своим близким подарки на Рождество в последний момент, забастовка, объявленная в канун праздника, теоретически могла бы навредить продажам компании. Вместе с тем в настоящее время неясно, сколько именно человек присоединится к данной инициативе.
Как уточняет портал AppleInsider, ранее данная группа сотрудников компании запустила сайт, на котором их коллеги могут сообщать о случаях дискриминации и домогательств на рабочем месте.