Группа сотрудников Apple объявила забастовку и призвала клиентов бойкотировать продукцию компании

– говорится на странице Apple Together в Twitter.В описании аккаунта отмечается, что он представляет интересы– подчеркивается в обращении.Согласно информации портала Business Insider, так как некоторые покупают своим близким подарки на Рождество в последний момент, забастовка, объявленная в канун праздника, теоретически могла бы навредить продажам компании. Вместе с тем в настоящее время неясно, сколько именно человек присоединится к данной инициативе.Как уточняет портал AppleInsider, ранее данная группа сотрудников компании запустила сайт, на котором их коллеги могут сообщать о случаях дискриминации и домогательств на рабочем месте.