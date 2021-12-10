Группа психологов из Гродно начала работу с детьми беженцев в ТЛЦ

Находящиеся на территории транспортно-логистического центра в Гродненской области дети беженцев получат квалифицированную психологическую помощь. Об этом сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик в пятницу журналистам, передает корреспондент sb.by.

– Мы определили подходы, которые будем реализовывать здесь для работы с детьми, – сказал он. – Первый тезис: ненормально, что дети живут от приема пищи до приема пищи. Поэтому важно оказать психологическую помощь, даже если она не является явной и ярко выраженной. Сегодня здесь будет работать группа психологов из числа работников Гродненского областного социально-педагогического центра, Института развития образования. Это высокопрофессиональные педагоги-психологи, которые прошли подготовку по профилю «кризисная психология» и по ряду программ ЮНИСЕФ для того, чтобы выявить детей, нуждающихся в первую очередь в психологической помощи.

Руслан Абрамчик добавил, что совместно с представительством ЮНИСЕФ будет проведена «определенная перепись детского населения ТЛЦ» для того, чтобы выявить возрастную и языковую структуру находящихся на территории центра детей уже не приблизительно, а достаточно точно, а также определить воспитательные и образовательные потребности этих детей.

– Здесь не будет массового разворачивания школ, мы должны определиться с местом, где можно провести индивидуальное консультирование, – заметил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома. – Здесь находятся представители и специалисты иракского подразделения ЮНИСЕФ со знанием не просто языков, а диалектов, которые смогут наладить контакт с детьми.

В дальнейшем будут определены форматы волонтерской работы с детьми.

– отметил Руслан Абрамчик.