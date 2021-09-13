Группа глухонемых в Минске похищала людей и заставляла их работать на себя

Двое жителей столицы – 27-летний и 30-летний – предстанут перед судом. Продолжаются поиски еще одного их подельника.В ходе расследования было установлено, что компания глухонемых мужчин похитила еще одного глухонемого на одной из столичных АЗС под предлогом помощи в починке машины. Потерпевшего отвезли в гараж и потребовали отдать все имеющиеся средства. Его заставляли продавать сувенирную продукцию, забирали деньги. Кроме того, похищенного били, о чем свидетельствуют телесные повреждения.Спустя несколько дней обвиняемые проследили за еще одним глухонемым, ехавшим в такси, и после остановки авто затолкали мужчину в свою машину, отвезли в гараж и в подвале строения вымогали деньги и избивали. Они также отобрали у мужчины вещи стоимостью тысяча рублей и телефон. Его также принудили продавать сувениры. Вырученные средства обвиняемые забирали себе.В прокуратуре изучили материалы дела и пришли к выводу об обоснованности обвинения и достаточности собранных доказательств. Действия обвиняемых квалифицированы по п. 3, 4, 6, 7 ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 207 и ч. 3 ст. 208 УК.