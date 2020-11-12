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Группа друзей перехитрила карантинные ограничения, чтобы выпить пива, и подверглась критике в сети

Необычную «смекалку» проявили четверо приятелей в Ирландии. Они не вытерпели запрета на посещение баров и кафе, решив найти хоть какое-нибудь место, чтобы собраться компанией. Им оказался… аэропорт. Историю обхода самоизоляции ради развлечений опубликовал портал Daily Mail.

Фото носит иллюстративный характер

В Ирландии из-за пандемии ограничили доступ в общественные места. Теперь местным жителям закрыт вход в бары, кафе, рестораны. Впрочем, как оказалось, есть способ обойти строгие правила. Правда, не совсем законный, хотя героев рассказа этот момент не волновал.

 «Когда пабы закрыты и единственное место, где подают еду, – это аэропорт, забронируйте себе билеты на самолет за десять евро, на который, к слову, можно и не садиться, чтобы выпить пива с друзьями и хорошенько повеселиться», – написал один из четверки хитрецов на странице в Facebook.

Как уточняет Lenta.ru, представителям аэропорта шалость не пришлась по душе. Они отметили, что попытка пройти через службу безопасности ради еды, а не путешествий нарушает подзаконные акты аэропорта. Так что молодые люди могут столкнуться с наказанием за «находчивость». А вот то, что они уже получили, – это общественное осуждение. В сети друзей нарекли алкоголиками, назвав их поступок «жалким зрелищем».

Фото: pixabay.com
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