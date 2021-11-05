Группа ABBA впервые за 40 лет выпустила новый альбом

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Сборник песен под названием Voyage вышел в свет 5 ноября.Отмечается, что альбом уже доступен для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах.Ранее участники группы объявили о шоу, которое пройдет в Лондоне на построенной специально для этого мероприятия концертной арене. По данным официального сайта шоу, первые концерты назначены на конец мая.