Грубые ботинки, казаки и ботильоны: топ-11 актуальных вариантов обуви на осень

В нынешнем году самой трендовой обувью осени станут грубые ботинки, казаки и ботильоны. Все еще актуален квадратный мыс, а вот каблук – дело вкуса. Трендом сезона станет искусственный мех, поэтому любительницы такого решения могут смело идти в магазин за пушистой обувью. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила стилист Яна Лунькова.
Грубые ботинки нынешней осенью – писк моды. Обувь может быть высокой или низкой, со шнуровкой и без, на массивной или классической подошве.
Актуальные челси лучше приобрести с грубой или классической подошвой. Такая же нижняя часть должна быть у лоферов, полуботинок, дерби и мокасинов. Обувь будет удачно выглядеть с цепями или без.
Сапоги и ботфорты, по словам стилиста, должны иметь квадратный, острый либо скругленный мыс. Обувь может быть как на каблуке, так и без. Важно, чтобы сапоги были с широким голенищем, а для ботфортов допустима разная степень облегания.
Ботильоны также стоит выбирать с квадратным, острым или скругленным мысом. Каблук в обуви необязателен, хотя и может быть. Голенище ботильонов должно быть либо узким, либо широким.
Также осенью будут актуальны казаки. Могут иметь любой цвет, однако важно, чтобы они были сделаны из замши или кожи. Высоту обуви каждая девушка выбирает исходя из своих предпочтений.
В моду вновь вернулись высокие кроссовки, поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на них.
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