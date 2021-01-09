Громкие презентации и ни на что не похожие изобретения. Топ технологических новинок 2020 года

Долгожданные премьеры 2020 годаGalaxy Z Flip
В феврале Samsung провел специальный форум для стран СНГ, где показал продуктовые линейки своей техники, начиная от мобильных устройств и беспроводных наушников и заканчивая всеми рядами бытовой домашней техники и телевизоров. Но главное место было отведено второму складному смартфону Galaxy Z Flip.
Фото: samsung.com
Особенностью девайса стало то, что он складывается и раскладывается вертикально – так же, как старые «раскладушки». Однако механизм применяется более сложный, ведь в данном случае сгибается целый дисплей.
Фото: samsung.com
Новинка не приобрела флагманских характеристик, потому что Samsung ставил перед собой цель создать более доступное и бюджетное устройство. В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Это версия 855-го SoC с более высокой тактовой частотой, выпущенной Qualcomm в 2019 году. Чип обладает быстрым «Prime Core» и работает на частоте 2,96 ГГц.
Фото: samsung.com
Galaxy Z Flip оснащен 12-мегапиксельной основной камерой. Модуль не новый, но достаточно интересный – это та же камера с двойной апертурой, что и в Galaxy Note 10. Она работает в паре с 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой f/2.2. Кроме этого, в девайс установлена фронтальная камера на 10 Мп.
IPhone 12
Традиционная осенняя презентация Apple в 2020 году состоялась с задержкой. Новые смартфоны представили не в сентябре, как планировалось, а в октябре. Всего было показано четыре версии смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Фото: apple.com
Все эти устройства объединены общей возможностью подключаться к сетям 5G, а также быстро переключаться между 5G и 4G с помощью режима Smart Data. Также новые iPhone 12 используют новый процессор A14 Bionic от Apple. Это первый SoC компании, который был разработан по 5-нм техпроцессу. Хотя iPhone 12 имеют разные размеры экрана, все они получили технологию воспроизведения цветов, которая получила название Super Retina XDR (экстремальный динамический диапазон).
В чем же тогда разница?
Фото: apple.com
Наиболее заметным отличием между моделями iPhone 12 стал их размер. Хотя наименьший iPhone 12 mini и имеет экран 5,4 дюйма, он является самым компактным iPhone, доступным на данный момент. Благодаря тонким рамкам устройство на самом деле более короткое и узкое, чем нынешний iPhone SE, который обладает меньшим, 4,7-дюймовый экраном.
Фото: apple.com
Вместе с тем iPhone 12 Pro Max стал самым большим смартфоном компании Apple, когда-либо представленный ею. Он приобрел огромный 6,7-дюймовый экран.
Между этими двумя моделями расположились «стандартные» iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В оба установлены экраны размером 6,1 дюйма. Может показаться странным, что одновременно вышли два разных смартфона с одинаковым размером экрана, но одна ключевая разница между iPhone 12 и iPhone 12 Pro есть – это камеры.
Технологические новинки, впервые появившиеся только в 2020 годуГибкий телевизор от LG
Компания LG создала Signature OLED TV R, являющийся первым в мире ТВ с гибким экраном, который при необходимости можно свернуть в рулон. Премьера девайса прошла в Лас-Вегасе (США) во время международной выставки потребительской электроники CES 2019. В рамках мероприятия были озвучены сроки начала поставок телевизора и его розничная цена.
Фото: lg.com
Впервые Signature OLED TV R был представлен аудитории в 2019 году на конференции CES 2018. Тогда LG демонстрировала его прототип с набором базовых возможностей, а вот в 2020 году – полностью готовое к серийному производств устройство.
Фото: lg.com
При создании Signature OLED TV R компания LG в первую очередь исключила идеи по разработке компактного телевизора с возможностью ручного сворачивания в рулон. Еще на стадии прототипа ТВ обзавелся увесистым основанием, содержащим в себе не только нишу для скрученного экрана, но и механизм сворачивания. Именно по этой причине Signature OLED TV R нельзя повесить на стену, его можно только расположить на любой горизонтальной поверхности.
Фото: lg.com
За год LG доработала основание Signature OLED TV R, установив в него встроенную акустику и отработанный механизм раскручивания экрана. Благодаря этому для полного раскрытия панели стало хватать всего 10 секунд, а у пользователей появилась возможность поднимать панель на треть. В таком режиме на экране отображаются время, дата и пиктограммы управления устройствами «умного дома», включая смарт-динамики.
Складной ПК от Lenovo
Главная задумка разработчиков состояла в создании планшета большого размера, который можно было бы превратить в ноутбук с 13-дюймовым OLED дисплеем. Если сложить девайс вдвое, в его нижней части возникнет сенсорная клавиатура. Предусмотрено в устройстве использование и клавиатуры беспроводной.
Фото: lenovo.com
Создатели называют Fold только ноутбуком, а не планшетом. Гибкость дисплея позволяет разделять его на две части, за счет чего можно выполнять различные функции в двух окнах.
Фото: lenovo.com
Fold работает на базе процессора Intel Lakefield на ОС Windows 10. Операционная память девайса равняется 8 ГБ, а его твердотельный накопитель (альтернатива жесткому диску) имеет емкость в 1 ТБ. Устройство поддерживает сеть 5G и имеет вес около 1 кг. Мощность его батареи составляет 50Вт/ч.
Фото: lenovo.com