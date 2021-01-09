Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Громкие презентации и ни на что не похожие изобретения. Топ технологических новинок 2020 года

Громкие презентации и ни на что не похожие изобретения. Топ технологических новинок 2020 года

Прошедший год стал особенно интересным в плане технологических событий. Мы с нетерпением ждали презентацию новых iPhone 12, которая никак не могла состояться в срок. Были свидетелями создания первого в мире телевизора, сворачивающегося в рулон. Самые важные события года – в нашем обзоре.

Долгожданные премьеры 2020 года

Galaxy Z Flip

В феврале Samsung провел специальный форум для стран СНГ, где показал продуктовые линейки своей техники, начиная от мобильных устройств и беспроводных наушников и заканчивая всеми рядами бытовой домашней техники и телевизоров. Но главное место было отведено второму складному смартфону Galaxy Z Flip.

Фото: samsung.com

Особенностью девайса стало то, что он складывается и раскладывается вертикально – так же, как старые «раскладушки». Однако механизм применяется более сложный, ведь в данном случае сгибается целый дисплей.

Фото: samsung.com

Новинка не приобрела флагманских характеристик, потому что Samsung ставил перед собой цель создать более доступное и бюджетное устройство. В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Это версия 855-го SoC с более высокой тактовой частотой, выпущенной Qualcomm в 2019 году. Чип обладает быстрым «Prime Core» и работает на частоте 2,96 ГГц.

Фото: samsung.com

Galaxy Z Flip оснащен 12-мегапиксельной основной камерой. Модуль не новый, но достаточно интересный – это та же камера с двойной апертурой, что и в Galaxy Note 10. Она работает в паре с 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой f/2.2. Кроме этого, в девайс установлена фронтальная камера на 10 Мп.

IPhone 12

Традиционная осенняя презентация Apple в 2020 году состоялась с задержкой. Новые смартфоны представили не в сентябре, как планировалось, а в октябре. Всего было показано четыре версии смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Фото: apple.com

Все эти устройства объединены общей возможностью подключаться к сетям 5G, а также быстро переключаться между 5G и 4G с помощью режима Smart Data. Также новые iPhone 12 используют новый процессор A14 Bionic от Apple. Это первый SoC компании, который был разработан по 5-нм техпроцессу. Хотя iPhone 12 имеют разные размеры экрана, все они получили технологию воспроизведения цветов, которая получила название Super Retina XDR (экстремальный динамический диапазон).

В чем же тогда разница?

Фото: apple.com

Наиболее заметным отличием между моделями iPhone 12 стал их размер. Хотя наименьший iPhone 12 mini и имеет экран 5,4 дюйма, он является самым компактным iPhone, доступным на данный момент. Благодаря тонким рамкам устройство на самом деле более короткое и узкое, чем нынешний iPhone SE, который обладает меньшим, 4,7-дюймовый экраном.

Фото: apple.com

Вместе с тем iPhone 12 Pro Max стал самым большим смартфоном компании Apple, когда-либо представленный ею. Он приобрел огромный 6,7-дюймовый экран.

Между этими двумя моделями расположились «стандартные» iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В оба установлены экраны размером 6,1 дюйма. Может показаться странным, что одновременно вышли два разных смартфона с одинаковым размером экрана, но одна ключевая разница между iPhone 12 и iPhone 12 Pro есть – это камеры.

Технологические новинки, впервые появившиеся только в 2020 году

Гибкий телевизор от LG

Компания LG создала Signature OLED TV R, являющийся первым в мире ТВ с гибким экраном, который при необходимости можно свернуть в рулон. Премьера девайса прошла в Лас-Вегасе (США) во время международной выставки потребительской электроники CES 2019. В рамках мероприятия были озвучены сроки начала поставок телевизора и его розничная цена.

Фото: lg.com

Впервые Signature OLED TV R был представлен аудитории в 2019 году на конференции CES 2018. Тогда LG демонстрировала его прототип с набором базовых возможностей, а вот в 2020 году – полностью готовое к серийному производств устройство.

Фото: lg.com

При создании Signature OLED TV R компания LG в первую очередь исключила идеи по разработке компактного телевизора с возможностью ручного сворачивания в рулон. Еще на стадии прототипа ТВ обзавелся увесистым основанием, содержащим в себе не только нишу для скрученного экрана, но и механизм сворачивания. Именно по этой причине Signature OLED TV R нельзя повесить на стену, его можно только расположить на любой горизонтальной поверхности.

Фото: lg.com

За год LG доработала основание Signature OLED TV R, установив в него встроенную акустику и отработанный механизм раскручивания экрана. Благодаря этому для полного раскрытия панели стало хватать всего 10 секунд, а у пользователей появилась возможность поднимать панель на треть. В таком режиме на экране отображаются время, дата и пиктограммы управления устройствами «умного дома», включая смарт-динамики.

Складной ПК от Lenovo

Главная задумка разработчиков состояла в создании планшета большого размера, который можно было бы превратить в ноутбук с 13-дюймовым OLED дисплеем. Если сложить девайс вдвое, в его нижней части возникнет сенсорная клавиатура. Предусмотрено в устройстве использование и клавиатуры беспроводной.

Фото: lenovo.com

Создатели называют Fold только ноутбуком, а не планшетом. Гибкость дисплея позволяет разделять его на две части, за счет чего можно выполнять различные функции в двух окнах.

Фото: lenovo.com

Fold работает на базе процессора Intel Lakefield на ОС Windows 10. Операционная память девайса равняется 8 ГБ, а его твердотельный накопитель (альтернатива жесткому диску) имеет емкость в 1 ТБ. Устройство поддерживает сеть 5G и имеет вес около 1 кг. Мощность его батареи составляет 50Вт/ч.

Фото: lenovo.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом
«Снимите это немедленно»: Топ-7 странных трендовых вещей 2020 года
Заявки на участие в национальном конкурсе "Искусство книги" принимаются до 22 января
Смена политического строя, предсказуемый фаворит и агитационные скандалы. В Кыргызстане близятся президентские выборы
Как вырастить плодовые экзоты без ошибок. Актинидия
Локдаун в Греции продлили еще на неделю
Норвежцы заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Работа в заботе о людях, как о самых близких
ГАИ настоятельно рекомендует водителям уступать дорогу снегоуборочной технике
Как отмечали Рождество и Новый год в белорусских городах в начале прошлого века
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Червонец в день
Проведение Олимпиады в Лос-Анджелесе может оказаться под вопросом - МОК
Белорусский актер Игорь Подливальчев сыграл около 90 ролей в кино и сериалах
В Испании три человека погибли из-за сильной бури
Театр имени Якуба Коласа приглашает на премьерные показы комедии «Шлюб па-італьянску»
Иран запретил тестирование вакцин иностранных компаний на своих жителях
Хоккеисты оршанского "Локомотива" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
В Японии западные префектуры призвали правительство ввести ЧС на их территории
Три прошедших года в прямом смысле помогли почувствовать особую связь с родной землей
Поэт Карен Кавалерян и композитор Аркадий Укупник о премьере мюзикла «Ромео vs. Джульетта. ХХ лет спустя» в Минске
Саснович уступила Мугурусе во втором раунде турнира в Абу-Даби
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство жизни
Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону
Меркель: предстоящие недели будут самыми сложными за всю пандемию
Хотите узнать секрет молодости? Пообщайтесь с людьми почтенного возраста, не собирающимися списывать себя с корабля жизни
В сети ищут собак, которые стали чемпионами в прятках – забавные фото
Самолет компании Sriwijaya Air упал в Яванское море недалеко от Джакарты
Как живет деревенька, чье название созвучно символу наступившего года
«Цмокi» победили «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Главный государственный санврач Могилевской области: взрывного характера COVID-19 не допустили
Новогодний бал в Большом пройдет в этом году в новом формате
Лунный календарь для садоводов и огородников на февраль
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Рождественские яблоки
Информатизация становится драйвером инновационного роста
Стали известны медалисты открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту
Определены финалисты конкурса «Сельской газеты»
Две трогательные истории о сбывшихся святочных гаданиях
В США зафиксирован новый максимум суточного прироста заражений COVID-19
Около 300 рейсов отменены в аэропорту Мадрида из-за сильного снегопада
Кремневые шахты, белорусские Мальдивы, уникальные церкви и костелы, гастротуры: почему туристическая отрасль Волковысского района — лакомый кусочек для инвестора
Житель Гродно сопровождал поход в магазин поджогами мусорных баков - расследование завершено
Белтелерадиокомпания принимает заявки для участия в национальном отборе на «Евровидение-2021»
Туристическая отрасль Франции за год потеряла 61 млрд евро из-за пандемии
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бабушки без платочков
Пожилая женщина погибла на пожаре в Турове
В Кричеве звучит белорусский фолк-рок
На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение
Авторы
СКАНИРУЙТЕ