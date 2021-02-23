Гродно станет молодежной столицей Беларуси

Город примет эстафету от молодежной столицы Беларуси прошлого года 25 февраля, сообщает БЕЛТА.
– Шесть лет назад молодые люди инициировали этот проект. Каждый год такой статус получал определенный город. В этом году решением организационного комитета был выбран город Гродно. 24–26 февраля молодежь Беларуси – студенты высших учебных заведений, молодые депутаты, представители молодежных парламентов, работающая молодежь – соберется в Гродно, чтобы там определить новые формы, методы, подходы, обсудить проблемные вопросы, которые волнуют различные слои молодежи. В целом планируется задать темп на весь 2021 год – Год народного единства, – рассказала Татьяна Симановская.
По ее словам, обсудят и проект программы патриотического воспитания, вопросы волонтерского движения, трудоустройства, временной занятости – многие важные для молодежи аспекты.
– Традиционный молодежный форум соберет и диалоговые площадки. Запланирована встреча с руководителями госорганов. 24 февраля министр образования Игорь Карпенко встретится с делегатами молодежного праздника. А 25 февраля в торжественной обстановке молодежной столицей 2021 года официально станет город Гродно. Эстафету ему передаст Пинск, – отметила начальник управления.
В этот же день состоится республиканский семинар "Актуальные аспекты организации воспитательной работы в системе образования Республики Беларусь и пути ее совершенствования".
– На семинаре соберутся единомышленники со всей страны для того, чтобы выработать в том числе подходы уже со стороны руководителей госорганов, как далее расширять возможности и создавать условия для молодежи в решении экономических, общественно-политических, социальных вопросов. Финалом мероприятия станут интернет-площадки. В 2021 году мы планируем разработать единую интернет-площадку – фонд молодежных инициатив, – на которую сможет выйти любой желающий молодой человек и получить достаточно информации о том, что происходит в стране, какие социальные гарантии он имеет, в каких проектах может участвовать, или просто обсудить актуальные вопросы, – заключила Татьяна Симановская.
Фото: БЕЛТА
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Гродно станет молодежной столицей Беларуси
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