Гродненцы продолжают праздновать День Независимости

Одновременно праздники проходят в нескольких микрорайонах города над Неманом, а также во всех районных центрах области.В 22:55 гродненцы присоединятся к республиканской акции «Споем гимн вместе!», которая объединит людей разных поколений. В 23:00 ожидаются праздничный фейерверк и лазерно-световое шоу. В завершении выступят с концертом Тео и Ольга Рыжикова. До часа ночи будет работать арт-кафе под открытым небом.