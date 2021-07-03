На главной концертной площадке, которая разместилась на площади Ленина в Гродно, выступают лучшие артисты региона. Среди них заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненская капелла», народная эстрадная студия «Раніца», заслуженный ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы».
Одновременно праздники проходят в нескольких микрорайонах города над Неманом, а также во всех районных центрах области.
В 22:55 гродненцы присоединятся к республиканской акции «Споем гимн вместе!», которая объединит людей разных поколений. В 23:00 ожидаются праздничный фейерверк и лазерно-световое шоу. В завершении выступят с концертом Тео и Ольга Рыжикова. До часа ночи будет работать арт-кафе под открытым небом.
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Гродненцы продолжают праздновать День Независимости
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