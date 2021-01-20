Гродненские таможенники в 2020 году пресекли более 40 попыток провоза наркотиков через границу

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ГТК

По восьми фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас идет следствие по факту ввоза из Литвы кокаина. В пункте пропуска "Котловка" в личных вещах водителя фуры из России таможенники обнаружили более трех килограммов особо опасного вещества.Привлечен к уголовной ответственности и уже отбывает наказание житель Гродно, который тоже работал водителем большегруза. Белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Брузги". В его вещах была найдена марихуана. Позже было установлено: мужчина выращивал коноплю на даче – наркосодержащие растения росли на грядках среди овощей.Всего гродненские таможенники в 2020 году из незаконного оборота изъяли более 10,5 кг наркотических средств и психотропных веществ и более 800 единиц препаратов, которые их содержат.Гродненская региональная таможня напомнила, что лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества (трамадол, эфедрин, псевдоэфедрин, бромазепам, диазепам, альпрозалам, декстрометорфан, фенобарбитал, фенэтиламин и др.), подлежат обязательному письменному декларированию с предъявлением соответствующих разрешительных документов. При перемещении таких лекарств необходимо проследовать по красному коридору, заполнить декларацию и представить ее вместе с рецептом врача (заверенной копией) либо выпиской из медицинской карты.