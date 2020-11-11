В пункте пропуска «Бенякони» гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза кондиционеров из Литвы на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня.
Согласно представленным к таможенному контролю сведениям, в транспортном средстве в адрес российских получателей следовал сборный груз различных наименований. В результате досмотра сотрудники таможни обнаружили 20 кондиционеров, которые не были заявлены в документах.
Стоимость предметов составила примерно 50 тыс. рублей. Таким образом, перевозчики могли сэкономить на уплате таможенных платежей более 13 тысяч рублей.
По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ. Санкция предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
Фото и видео: customs.gov.by
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Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза кондиционеров на 50 тысяч рублей
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